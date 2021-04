Handballers opnieuw naar EK: 'De haperende Wi-Fi maakte het nog spannender'

Dankzij een 32-24 uitoverwinning op Turkije is deelname aan het EK van 2022 een feit geworden voor de Nederlandse handballers. Het is de tweede keer dat Oranje uitkomt op een Europees kampioenschap, na de primeur in 2020.

In november had Nederland nog de grootste moeite met Turkije (27-26), nu leek de zege al snel aanstaande.

Dankzij uitstekend keeperswerk van Bart Ravensbergen en een prima schotpercentage snelde Oranje naar 13-7. Daarna zakte het tempo en bij rust was de marge nog drie goals: 15-12. Na rust kwam Turkije tot op één treffer (20-19), maar daarna liep Nederland (met Luc Steins pas na 44 minuten binnen de lijnen) weer weg.

Nadat voor Nederland de winst binnen was, werden alle ogen gericht op het duel Slovenië-Polen. Bij winst van de Slovenen, waren de eerste twee plaatsen voor Slovenië en Nederland geweest. Slovenië liet zich echter verrassen, waardoor Polen zich nog mengt in de strijd om de bovenste plaatsen. Maar door het hoge puntentotaal in deze groep, zijn alle drie landen verzekerd van het EK in Hongarije en Slowakije.

Tweede deelname

Nederland maakte in 2020 pas zijn debuut op een EK. Daarvoor was Oranje slechts één keer actief op een groot toernooi, dat was het WK in 1961.