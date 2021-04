Terrassen op Leidseplein Amsterdam zondag dicht, geen officiële huldiging voor Ajax

De terrassen op het Leidseplein in Amsterdam blijven komende zondag dicht vanwege de wedstrijd van Ajax tegen FC Emmen. De Amsterdammers hebben aan één punt genoeg om kampioen te worden. Het kampioenschap zal gevierd moeten worden zonder publiek in het stadion, want op last van het kabinet mag er geen publiek bij de wedstrijd zijn.

Het is de verwachting dat Ajax-fans naar het Leidseplein zullen komen, en daarom blijven de terrassen gesloten, zegt de horecabelangenvereniging. Uit voorzorg is er op het plein in het centrum van de hoofdstad politie en ME aanwezig. "Supporters mogen wel rustig feest vieren, maar ondernemers willen geen risico nemen wat betreft hun meubilair", zegt een woordvoerder van de belangenvereniging.

Die verwacht dat de supporters eerst naar het stadion gaan om de schaal te zien. "En daarna zullen ze doorgaan naar het Leidseplein", zegt de belangenvereniging.

Geen officiële huldiging

Burgemeester Halsema van Amsterdam zei vanmiddag dat er geen officiële huldiging voor Ajax komt vanwege de coronaregels. De stad houdt er wel rekening mee dat groepen supporters zich buiten het stadion zullen verzamelen, maar Halsema zei dat de stad "zoveel mogelijk mogelijk voorbereidingen gaat treffen om mensen te ontmoedigen" te komen.

Wel denkt Ajax volgens haar momenteel na over een alternatieve huldiging, die ook op tv te zien moet zijn. "En ook willen we er als stad wel voor zorgen dat zichtbaar is hoe ongelofelijk trots we op de club zijn, zonder dat dat leidt tot grote mensenmassa's."

Waar de stad dan aan denkt, wilde de burgemeester nog niet zeggen. "Dat is nog een verrassing."