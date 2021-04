807 miljard voor EU-herstelfonds, waar gaat 't heen en waar komt 't vandaan?

Zodra landen plannen hebben ingediend gaat de Europese Commissie die bekijken en beslissen of ze voldoen aan de regels. Zo ja, dan komt de EU met geld over de brug.

Verdeelsleutel

Het subsidiedeel van het geld wordt niet alleen verdeeld op basis van het aantal inwoners. Maar daarvoor geldt ook dat hoe slechter het met je economie gaat, hoe meer subsidie je kan krijgen.

De verdeelsleutel daarvoor is onder meer gebaseerd op het werkloosheidspercentage in de vijf jaar voor 2020 en de economische krimp in 2020. Daardoor krijgt een land als Duitsland met 84 miljoen inwoners maar maximaal 25,6 miljard aan subsidie en Italië, dat er slechter aan toe is, maximaal 68,9 miljard op 60 miljoen inwoners.