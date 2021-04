Medewerker Utrecht ziet kunst voor onkruid aan en vernielt groene trap

Een overijverige inhuurkracht van de gemeente Utrecht heeft een ecologische trap achter het Centraal Museum in de stad grote schade toegebracht. De bedoeling was dat de trap helemaal begroeid zou raken, maar de medewerker brandde alle plantjes tussen de voegen juist weg.

"Dit is heel triest", zegt een van de initiatiefnemers, Harmke van Dam, tegen RTV Utrecht. "Er staat echt helemaal niets meer", vult vrijwilliger Ben Nijssen aan.

De trap is bedacht door een kunstenares en moest een ontmoetingsplek worden. "Voor planten, dieren en mensen. Bovendien dient de trap als een soort verbindende factor tussen het Centraal Museum en de singel", zei de kunstenares na de aanleg.

'Menselijke fout met zeer spijtige gevolgen'

Het kunstwerk kostte 243.800 euro. Extra pijnlijk is dat de gemeente Utrecht een groot deel van dat bedrag betaalde. De gemeente spreekt in een reactie van "een menselijke fout met zeer spijtige gevolgen".

Initiatiefnemer Van Dam en meerdere vrijwilligers staken de afgelopen jaren veel tijd in het project. Er werd bestudeerd welke planten het goed deden en er werd regelmatig water gegeven als er te weinig neerslag was gevallen. In de tussentijd deed de natuur zijn werk. "We zijn er drie jaar mee bezig geweest", zegt Van Dam.

Ze erkent dat fouten maken menselijk is. "Het is duidelijk dat de afdeling groenbeheer van de gemeente hier ook zelf mee zit." Tegelijkertijd vindt ze ook dat de inhuurkracht beter ingelicht had moeten worden. "Het blijft doodzonde dat het nu geruïneerd is."