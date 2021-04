Straks halve finales Europa League • Koemans Barcelona knokt voor koppositie

De test van het afgelopen weekeinde met toeschouwers bij wedstrijden in de Eredivisie is vooralsnog eenmalig geweest. Het kabinet heeft de KNVB laten weten hier niet mee door te willen gaan.

Clubs hadden er op gerekend het komende weekeinde weer fans toe te kunnen laten. Het gevolg van de beslissing van de overheid is dat Ajax in de 'kampioenswedstrijd' tegen Emmen zondag voor lege tribunes speelt in de Johan Cruijff Arena.