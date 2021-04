Judobond: Iran vier jaar geschorst na opzettelijk verloren partij

De internationale judobond IJF heeft Iran voor vier jaar van deelname aan internationale wedstrijden uitgesloten. De straf gaat met terugwerkende kracht in vanaf 18 september 2019.

De IJF schorste Iran in het najaar van 2019 voor onbepaalde tijd, omdat Saeid Mollaei op de WK van 2019 zijn partij in de halve finales met opzet verloor, om zo een duel in de finale met de Israëliër Sagi Muki te ontlopen.

Het sporttribunaal CAS oordeelde dat de schorsing voor onbepaalde tijd niet mogelijk was volgens de IJF-reglementen, maar dat een straf wel gerechtvaardigd was.

De judobond heeft Iran nu voor een olympische cyclus uitgesloten.