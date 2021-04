Bouwvakker Kools verrassend sterkste op NK driebanden: 'Wonderen bestaan nog'

Driebander Ludo Kools is in Berlicum verrassend nationaal kampioen geworden. De debutant uit Hoogerheide won in de finale met 3-2 van Raimond Burgman.

De 53-jarige Kools komt nog maar twee jaar uit in de eredivisie en behoorde eigenlijk niet eens tot de outsiders voor de titel. Kools speelde deze week echter het toernooi van zijn leven. Al z'n opponenten leken versteend aan tafel.

Jaspers sneuvelt in halve finales

In de finale kwam Kools op 2-0 in sets. Viervoudig kampioen Burgman, die in de halve finales Dick Jaspers (21 titels) had gevloerd, kwam echter langszij. In de beslissende set sloeg Kools zijn slag met een serie van zes en kwam daarmee op 9-2.

"Wonderen bestaan nog", aldus de beduusde bouwvakker uit Hoogerheide. "Ongelooflijk, dit kan gewoon niet.... Het zijn niet de minsten van wie ik heb gewonnen. Ik dacht na elke partij; het houdt een keer op, maar niet dus. Het leek wel of ze tegen mij niet meer wisten hoe ze moesten biljarten", aldus Kools, die ook vol ongeloof aanhoorde dat hij als Nederlands kampioen in oktober mag aantreden op het WK driebanden in Zuid-Korea.