Gudde teleurgesteld door kabinetsbesluit: 'Onnavolgbaar en niet uit te leggen'

Eric Gudde is niet te spreken over het besluit van het kabinet om tijdens de komende speelronde geen toeschouwers toe te laten bij wedstrijden in de eredivisie. De directeur betaald voetbal van de KNVB noemt de beslissing "zeer teleurstellend, onnavolgbaar en niet uitlegbaar".

In het voorbije weekend was er voor het eerst in lange tijd juist wel publiek welkom in de stadions. Dat gebeurde in het kader van de pilot 'Testen voor toegang'. "Dat is dus een losse flodder geweest. Ik kan het niet anders betitelen", aldus Gudde.

"Er is in totaal 925 miljoen euro uitgetrokken voor allerlei testen met publiek. Ook wij hebben daaraan deelgenomen, met het oog op perspectief. De pilot was een succes. De supporters waren blij, de burgemeesters waren tevreden... En nu wordt het initiatief weer verbroken. Dat is onnavolgbaar."

Juridische problemen

De KNVB deed eerder deze week nog een nadrukkelijke oproep aan de overheid om de pilotfase te verlengen en ook de komende weken publiek toe te staan in de stadions. Er zijn morgenavond wel fans aanwezig bij de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was - in het kader van de pilot - al eerder gepland.

"We hopen nog steeds dat er dit seizoen een aantal eredivisiewedstrijden met toeschouwers gespeeld kunnen worden", zegt Gudde. "Minister Van Ark (Medische Zorg en Sport, red.) heeft me vandaag nog verteld dat ze ermee aan de slag gaat."