Avondklok na drie maanden afgeschaft: nog veel onduidelijk over het effect

Het was een omstreden maatregel die volgens premier Rutte "als eerste weer de vuilnisbak in moest": de avondklok. Vanaf januari moest Nederland meer dan drie maanden in de avond- en nachtelijke uren binnen blijven.

En nu ligt de maatregel dan toch echt in de prullenbak. Maar heeft de avondklok ook zin gehad in de bestrijding tegen het coronavirus? Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute deed daar een opmerkelijke uitspraak over, gisteravond bij het RTL-programma Beau: "Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect", zei hij

Was de avondklok voor niets?

Zijn we dan drie maanden voor niets binnen gebleven? Dat ligt iets genuanceerder, betoogt epidemioloog Amrish Baidjoe, die werkt voor de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Hij denkt dat Kuipers die uitspraak niet had moeten doen. "Het is een stellige uitspraak, die niet waar is, en niet op basis van huidige resultaten kan worden onderbouwd."