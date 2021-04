Voorwaardelijke celstraf voor ex-voetballer Metzelder wegens versturen kinderporno

Voormalig Duits voetbalinternational Christoph Metzelder heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden opgelegd gekregen voor het bezit en de verspreiding van kinderporno.

Op de mobiele telefoon van de 40-jarige Duitser werden bijna driehonderd kinderpornobestanden gevonden. De oud-verdediger van onder meer Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04 zou niet alleen in het bezit zijn geweest van pornografische beelden, maar deze ook hebben verkocht aan derden.

Op 3 september 2019 nam de politie de telefoon en laptop van Metzelder in beslag.

Metzelder bekent deels

Voor een rechtbank in Düsseldorf heeft Metzelder toegegeven pornografische bestanden van kinderen te hebben verstuurd. Hij ontkende echter dat hij grotere hoeveelheden kinderporno in bezit had.

De oud-voetballer kan nog in beroep tegen de uitspraak.

Metzelder speelde 47 interlands, waaronder de WK-finale in 2002 en de EK-finale in 2008.