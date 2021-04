En weer slaat Luiten een hole-in-one op eerste toernooidag

Bekijk hieronder in de tweet de klap van Luiten:

Het was deze keer op de tweede hole al raak voor de 35-jarige Luiten, die zijn zesde hole-in-one als profspeler liet noteren.

De openingsdag van een golftoernooi is Joost Luiten opnieuw goedgezind gebleken. Precies een week geleden sloeg hij op het Gran Canaria Open een hole-in-one en op de eerste dag van de Tenerife Open herhaalde hij donderdagmiddag dat kunstje.

Op Gran Canaria kon Luiten zijn uitstekende eerste dag, die hij afsloot als koploper, uiteindelijk geen vervolg geven. Hij eindigde op een gedeelde achtste plaats, samen met onder anderen Darius van Driel die er nu ook weer bij is.

Bij het toernooi in Tenerife is de eerste ronde nog in volle gang, Luiten staat na vier holes 24ste.