Zelfscannen ook bij bouwmarkten en budgetwinkels steeds meer de norm

Zelfscankassa bij Action - NOS

In supermarkten zijn ze al steeds normaler, maar nu vervangen ook steeds meer andere winkels bemande kassa's door zelfscankassa's. Zo rust budgetketen Action na een verbouwing alle winkelpanden uit met onbemande kassa's. Ook in bouwmarkten, sportzaken, drogisterijen en in de HEMA kunnen klanten zelf met de scanner afrekenen. Supermarktketen Albert Heijn, die de eerste zelfscankassa in 1987 in gebruik nam, kondigde deze maand aan dat alle winkels die nog geen afrekenzuil hebben er dit jaar een krijgen. Dat winkels overstappen op de onbemande kassa's heeft verschillende redenen. Het scheelt personeelskosten, sommige klanten vragen erom en ook het coronavirus versnelt de ontwikkeling. "De traditionele bandkassa is langzaam aan het verdwijnen", zegt Ralf Hovenga, directeur van kassaleverancier Pan Oston. "Klanten geven nu extra gas op de uitrol van de zelfscankassa's, omdat ze de afstand met medewerkers in stand willen houden. Maar dat doe je niet in twee weken, daar heb je tijd voor nodig." Zo zag de zelfscanner van Albert Heijn er in 1988 uit:

Volgens het Britse onderzoeksbureau RBR worden er in 2025 drie keer zo veel zelfscankassa's geïnstalleerd als in 2019, mede vanwege corona. Hoeveel geld winkels er precies mee besparen, is onbekend. Een deel van de caissières die geen kassa meer hebben, wordt ingezet om te helpen bij de zelfscankassa's en controles uit te voeren. Uit cijfers van het moederconcern van Albert Heijn blijkt dat het aantal werknemers per winkel de afgelopen jaren zeer licht is afgenomen.

Kassa's bij HEMA - ANP