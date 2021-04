Basketballers wacht zware kluif op EK in poule met toplanden

De Nederlandse basketballers, die zich voor de tweede keer sinds 1989 opmaken voor een EK, wacht een zware kluif in de groepsfase. Oranje is ingedeeld in poule D bij Servië, Tsjechië, Polen, Finland en Israël. Het toernooi wordt in september 2022 gespeeld in vier landen: Duitsland, Tsjechië, Georgië en Italië.

Nederland werkt zijn groepswedstrijden af in de Tsjechische hoofdstad Praag. "Allereerst overheerst de trots, omdat we er weer bij zijn', laat bondscoach Maurizio Buscaglia weten. "En omdat we toplanden als Servië, Polen en Tsjechië mogen treffen."

Servië bezet momenteel de vijfde plaats op de wereldranglijst. Tsjechië staat twaalfde, één plaats boven de Polen. De Nederlandse basketballers zijn terug te vinden op de 44ste positie.

Bekijk hieronder hoe Nederland het EK-ticket veiligstelde door te stunten tegen Kroatië, in februari: