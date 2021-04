Sinti en Roma kunnen op 4 mei niet als andere jaren herdenken bij hun eigen monument

De vereniging van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners is boos over de afsluiting van het Museumplein, waar ze jaarlijks op 4 mei hun oorlogsslachtoffers herdenken bij het Sinti- en Romamonument. Omdat de grasmat wordt vervangen staan er sinds 20 april bouwhekken om het plein.

Woordvoerster Sabina Achterbergh is verbaasd en verbolgen dat de gemeente de werkzaamheden niet van tevoren met haar vereniging heeft besproken. Volgens de gemeente zijn de werkzaamheden op 8 april aangekondigd en heeft het in alle media gestaan. Het had dus bekend kunnen zijn.

"Dit voelt voor ons net alsof de Dam vlak voor 4 mei gerenoveerd gaat worden en de Nationale Herdenking niet door kan gaan", aldus Achterbergh.

Hek open

De gemeente is nu bereid het hek voor de Sinti, Roma en woonwagenbewoners open te doen (en achter hen weer dicht) en heeft hun vereniging daarover vanochtend gebeld, maar die voelt weinig voor een herdenking binnen de hekken.

"Het is best bijzonder om te herdenken op een verder geheel leeg Museumplein. Ik weet alleen niet wat voor een gevoel het geeft om te herdenken binnen een gigantische omheining, omdat dat pijnlijke herinneringen op kan roepen", zegt Achterbergh.

De vereniging wil dat de gemeente een deel van de hekken tijdelijk verderop zet, zodat het monument op 4 mei in ieder geval openbaar toegankelijk is. En liefst ook op 16 mei, als de landelijke Zigeunerrazzia van 16 mei 1944 wordt herdacht.

De herdenking is 's middags en als er hekken staan, kunnen mensen niet zoals gebruikelijk ook 's avonds rond 8 uur nog langs het monument lopen om erbij stil te staan of bloemen te leggen.

Buitengesloten

"We zijn geen onbekende van de gemeente. Al vele jaren hielden we daar zelfs een gezamenlijke toespraak op 4 mei met de burgemeesters Cohen en Van der Laan. Al had de gemeente maar een ruim vierkant vrijgelaten rond ons Nationale monument."

De vereniging zegt ook al meer dan vijf jaar te wachten op beloofde aanpassingen bij het monument, zoals lichtspots in de grond. "Dat had goed gecombineerd kunnen worden met een renovatie van het plein."

Aan de herdenking nemen jaarlijks zo'n veertig mensen deel. De vereniging wil de herdenking ondanks de coronabeperkingen op de gebruikelijke manier laten doorgaan, omdat maar een kleine groep wordt verwacht.

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam is wel besloten. Daarbij is overigens ook een delegatie van Sinti en Roma uitgenodigd, laat de gemeente Amsterdam weten.