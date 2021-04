Zeven jaar cel voor man die zijn vader doodde met klauwhamer in Brabant

Een 22-jarige man is door de rechtbank van Den Bosch veroordeeld tot 7 jaar cel voor het doden van zijn vader vorig jaar augustus. Hij sloeg meermaals met een klauwhamer in op zijn vader in zijn huis in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Dat deed hij na een ruzie.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat hij 15 jaar de cel inging voor moord. Volgens de rechter kan echter niet bewezen worden dat de man een vooropgezet plan had om zijn vader te doden. Daarom is hij veroordeeld tot doodslag.

Het 64-jarige slachtoffer Jack de Vlieger, die gemeenteraadslid was in Sint-Michielsgestel, werd op 22 augustus 2020 dood gevonden in de garage van zijn huis. Voor zijn dood liep hij meerdere schedel- en ribbreuken op. Door de klappen met de hamer kreeg hij ook een klaplong en verloor hij veel bloed.

Zijn zoon werd dezelfde avond nog aangehouden. Hij bekende meteen.

Ruzie over eetstoornis

De verdachte doodde zijn vader naar eigen zeggen na een ruzie over zijn eetstoornis. Het slachtoffer zou tegen zijn zoon hebben gezegd dat hij maar beter zelfmoord kon plegen. "Hij maakte mijn leven tot een hel", zei de zoon tijdens een eerdere zitting.

Een opmerking van zijn vader dat hij maar beter zelfmoord kon plegen was voor de dader de druppel. "Ik wilde gewoon vrij zijn. Ik moest hem pijn doen, zoals hij mij ook altijd pijn deed. Dat lukte niet met woorden, die gleden van hem af." Hij verklaarde in een opwelling door te hebben geslagen totdat zijn vader dood was, schrijft Omroep Brabant.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Bij het bepalen van de straf woog de rechter mee dat de zoon een trauma had overgehouden aan de terreur van zijn vader. De verdachte kampte al jarenlang met verschillende psychische stoornissen. Hoewel de man volgens deskundigen wel bewust handelde, beschouwen ze hem toch verminderd toerekeningsvatbaar. Daar ging de rechter in mee.

Desondanks is een jarenlange straf volgens de rechtbank op zijn plaats. Hij bracht de nabestaanden groot en onherstelbaar leed toe en schokte de gemeenschap.