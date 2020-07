Lichaam Johannes Post gevonden in massagraf

In een massagraf in de duinen bij Bloemendaal is het stoffelijk overschot opgegraven van de vooraanstaande verzetsman Johannes Post. In het graf lagen de lichamen van veertien andere vermoorde mannen. De 37-jarige Post is een jaar geleden gefusilleerd, een dag nadat hij opgepakt was na een mislukte overval op Huis van Bewaring in Amsterdam.

Post - boer en gemeenteraadslid in het Drentse Nieuwlande - zat sinds het begin van de oorlog in het verzet en heeft honderden mensen het leven gered. Zijn geloof was een belangrijke drijfveer. Post vond het zijn plicht om in actie te komen. Om niet weg te kijken. De laatste maanden van zijn leven was Post één van de leidende figuren binnen de LKP, de landelijke knokploegen. Hij was betrokken bij overvallen op distributiecentra en andere acties van het verzet.

Op 15 juli 1944 ging het mis. Post had een overval georganiseerd op het Huis van de Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam om gevangen verzetsstrijders te bevrijden. Een van hen was Jan Wildschut, een boezemvriend van Post die een maand eerder was opgepakt. De overval mislukte, de mannen zijn verraden. Post probeerde al schietend nog te ontsnappen maar werd toch opgepakt.

Een dag later werden de opgepakte mannen naar de duinen bij Bloemendaal gebracht en door de Duitsers doodgeschoten.