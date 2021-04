Titelverdedigster Bertens begint in Madrid met winst op tiener

Kiki Bertens heeft de tweede ronde van het WTA-toernooi in Madrid bereikt. De titelverdedigster - ze won het vorig jaar wegens de coronapandemie afgelaste toernooi in 2019 - versloeg op het Spaanse gravel Victoria Jiménez Kasintseva met iets meer moeite dan nodig was: 6-4, 6-0. Het is voor Bertens haar eerste zege op de WTA-tour in 2021.

De pas 15 jaar oude Andorrese speelde haar eerste wedstrijd op WTA-niveau en verloor haar laatste vier partijen op het ITF-circuit. Wel won ze vorig jaar de Australian Open bij de junioren, als jongste speelster in het schema.

Wildcard

De met een wildcard toegelaten Jiménez maakte in de eerste set knap twee keer een break achterstand goed, al hielp Bertens wel een handje door aanvankelijk te grossieren in onnodige fouten. Pas daarna raakte de met haar 29 jaar bijna twee keer zo oude Nederlandse op stoom en pakte ze de zege.