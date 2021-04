Na een speelronde met publiek nu weer lege stadions in eredivisie

Komende week zal er geen publiek aanwezig zijn in de eredivisiestadions. De KNVB en de clubs hoopten dat ze na de pilot van afgelopen weekend ook in de komende speelronde publiek konden ontvangen in de stadions. Vanuit de overheid is daar echter een streep doorheen gegaan.

Voetbalbond KNVB vond de proef succesvol en deed vervolgens een nadrukkelijke oproep aan de politiek om de pilotfase met publiek te verlengen. "Het is cruciaal in deze fase voor de operatie en logistiek rondom het traject sneltesten om door te gaan en niet stil te vallen", was het argument van de voetbalbond.

Het demissionaire kabinet heeft echter besloten dat de landelijke pilot met toegangstests vooralsnog niet wordt verlengd.

"Dit besluit is zeer teleurstellend", reageren de KNVB en de overkoepelende organisaties van de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. "Als de succesvol verlopen pilot op deze wijze niet wordt gecontinueerd, dan kunnen we helaas alleen maar constateren dat deze slechts een losse flodder was. Niet uitlegbaar richting de clubs en fans. Hopelijk komt het kabinet snel terug op dit besluit."

Morgen wel publiek in eerste divisie

In de Keuken Kampioen Divisie wordt alleen op 30 april in beperkte mate publiek ontvangen, maar dat stond eerder al gepland, ook in het kader van de pilot. Vooralsnog blijft het ook hierbij, net als in de eredivisie.

Dat betekent ook dat van de 36ste speelronde in de eerste divisie drie wedstrijden zonder supporters moeten worden gespeeld omdat deze gepland staan voor 2 en 3 mei.