Curaçao stuurt massaal noodpakketten

Inwoners van Curaçao hebben massaal de eerste kans aangegrepen noodpakketten te sturen naar Nederland. Vrachtschip Nigerstroom heeft met ongeveer 4500 pakketten de oversteek over de Atlantische Oceaan gemaakt. Nu moet er nog vervoer van Londen naar de eindbestemmingen geregeld worden.

De afgelopen jaren was direct contact tussen Nederland en het overzeese gebiedsdeel onmogelijk. Half mei werd bekendgemaakt dat het postverkeer weer voorzichtig wordt hervat.

Pakketjes tot 20 kilo werden toegestaan, al moest er wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo mogen er vanwege de censuur geen boeken worden verstuurd en mogen de pakketten niet zijn verzegeld of dichtgenaaid. Douaneverklaringen moesten in driefout worden meegeleverd.

Noodpostkantoor

Op het speciaal ingerichte noodpostkantoor in een loods op de scheepswerf liep het storm. Dagelijks kwamen er honderden mensen pakketten afgegeven voor familie of bekenden in Nederland. Om de doorstroom te garanderen werd verzenders gevraagd vooraf alle formulieren en frankering in orde te brengen.

Ook gingen er dertien kisten met kleren mee die waren ingezameld of vervaardigd voor de dames van het Comité Irene, dat al sinds het begin van de oorlog materiële hulp naar Europa verstuurt. In de beginjaren werd er voornamelijk gevraagd om wollen scheepstruien ("hoge kraag, lange mouwen, liefst marineblauw"), nu is er ook een groeiende vraag naar babyuitzetjes, met onder andere luiers, muts, deken en kleding.

Domper

Kort na vertrek van de Nigerstroom kreeg het eiland een domper te verwerken: gouverneur Kasteel kreeg bericht dat dit soort hulpzendingen nog helemaal niet kunnen worden gedistribueerd in Nederland. Het postbedrijf en de infrastructuur is nog onvoldoende hersteld om deze pakketten te kunnen verwerken. Bovendien richt de overheid zich op de strijd in Indië.

Dat betekent dat er niet snel een nieuwe afvaart zal zijn. Ook is het nog maar de vraag wanneer de ontvangers hun hoognodige goederen kunnen ontvangen. De zending is nu ongeveer een maand op weg, en het laatste stukje naar Nederland kan nog wel eens zolang duren.

Hoewel die mededeling teleurstellend was voor de verzenders, hoopt men toch dat geliefden in Nederland binnenkort verrast worden met een pakketje. Gouverneur Kasteel raadde in ieder geval aan nieuwe zendingen alvast voor te bereiden, voor als de verbinding definitief wordt hersteld.