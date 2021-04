95.000 boetes voor overtreden avondklok

De politie heeft de afgelopen maanden ruim 95.000 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. De boetes zijn vooral opgelegd aan mensen tussen de 18 en 45 jaar.

De avondklok ging in op 23 januari en eindigde gisteren. Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de maatregel in Nederland gold. Aanvankelijk begon de avondklok om 21.00 uur 's avonds, later werd dat 22.00 uur.

Volgens de politie heeft de maatregel veel gevergd van de samenleving en moesten agenten de afgelopen tijd "vaker repressief optreden dan gebruikelijk". Dat is ten koste gegaan van het contact met mensen in de wijken.

Hoewel er bijna honderdduizend boetes zijn uitgeschreven, hebben de meeste mensen zich volgens de politie aan de avondklok gehouden.

Extra inzet

Voor het handhaven van de coronamaatregelen zijn veel extra agenten ingezet. De afgelopen maanden hebben politiemensen in totaal 212.000 overuren gemaakt, een stijging van twee derde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De extra mensen waren vooral nodig vanwege de vele coronademonstraties. Daar moest de politie regelmatig ingrijpen en sommige demonstraties liepen uit op hevige rellen. De politie heeft vooral veel extra mensen moeten inzetten bij de mobiele eenheid en bij aanhoudingseenheden.

De politie registreerde dit jaar tot nu toe 1500 demonstraties, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In 2019 waren er in dezelfde periode 1300 demonstraties.