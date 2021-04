Werkstraf geëist tegen bestuurder van grasmaaier die meisje (6) overreed

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 180 uur tegen een man die in 2018 een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een grasmaaier in Kampen. Een 6-jarig meisje overleed aan de gevolgen van het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde op een groenstrook vlak bij een basisschool in de wijk Onderdijks in Kampen. Het was speelkwartier en de kinderen speelden buiten onder toeziend oog van begeleiders. Meerdere kinderen zagen het ongeluk gebeuren.

Justitie verwijt de gemeentemedewerker dat hij niet goed genoeg heeft uitgekeken terwijl hij de maaiwerkzaamheden verrichtte. Hij maande meerdere kinderen om van het gras te gaan maar reed volgens het OM daarna zonder goed te kijken naar achteren. Daar stond een 6-jarig meisje. Ze kwam onder de maaier terecht.

Grote impact

De bestuurder verklaarde eerder dat het ongeluk grote impact op hem heeft gehad. Hij heeft ook een gesprek gehad met de ouders van het slachtoffer, meldt RTV Oost.

De moeder van het slachtoffer zei in de rechtbank dat ze de bestuurder niets verwijt, maar de school en de gemeente wel. Die hadden volgens haar meer toezicht moeten houden op de kinderen en de gemeente had de school op de hoogte moeten stellen dat er gemaaid zou worden.

Naar aanleiding van het ongeluk nam de gemeente extra maatregelen. Zo werden maaimachines uitgerust met achteruitrijspiegels en zwaailampen. Ook krijgen scholen een dag van tevoren bericht als er in de buurt wordt gemaaid.