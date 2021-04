'Godslasterlijk' kunstwerk komt na naamswijziging terug in Flevopolder

Vervolgens ontstond stevige discussie over of het beeld wel terug moest keren naar zijn plek. De SGP was daartegen omdat het kunstwerk de tong van de duivel zou symboliseren. "Iedere keer als ik er langsrij doet me dat pijn", zei fractievoorzitter Sjaak Simonse eerder. De naamswijziging moet die associatie wegnemen, schrijft Omroep Flevoland .

Gisteravond besloot de Provinciale Staten dat het kunstwerk terugkeert naar zijn oude plek. Er is geen andere geschikte locatie gevonden. Bovendien willen ook veel Flevolanders dat het werk weer langs de A6 komt te staan.

Wanneer de restauratie van De Tong gaat beginnen en welk bedrijf het gaat uitvoeren is nog niet duidelijk. In de begroting van 2021 is in ieder geval een bedrag van 200.000 euro gereserveerd.

Tussen de fracties is nog wel discussie of dat bedrag moet worden verhoogd. Een deel vindt dat het kunstwerk een stevigere constructie moet krijgen om beschadigingen in de toekomst te voorkomen.

Niet de eerste restauratie

Het is niet de eerste keer dat het landschapskunstwerk wordt gerepareerd. In 2012 raakte het zwaar beschadigd door koperdieven. Die restauratie nam vier jaar in beslag en had een fors prijskaartje.

Vlak daarna werd zowel de elektriciteitskast als de verlichting bij het beeld vernield.