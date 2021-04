Gemeente Amsterdam start met verkoop afvalbedrijf AEB

De gemeente Amsterdam is vandaag gestart met de verkoop van haar belang van 100 procent in Afval Energie Bedrijf (AEB).

AEB was lang een hoofdpijndossier voor de gemeente, maar volgens wethouder Victor Everhardt zijn de problemen nu voorbij. "AEB en de gemeente zijn er klaar voor", zegt Everhardt. "Ook de marktomstandigheden maken het mogelijk om de verkoop van AEB te starten. De afgelopen tijd heeft AEB bedrijfsmatig en financieel een goede verbeterslag gemaakt."

Door achterstallig onderhoud en problemen tussen het personeel en management moesten in 2019 vier van de zes verbrandingsovens worden stilgelegd in verband met de veiligheid. De gemeente heeft in 2019 tientallen miljoenen euro's in het noodlijdende bedrijf gestoken.

Wethouder stapte op

In 2019 stapte wethouder Udo Kock (D66) op vanwege onenigheid over wat er met AEB moest gebeuren; Kock wilde dat het bedrijf volledig geprivatiseerd zou worden, maar het college besloot dat niet te doen.

De gemeente heeft een tijd geprobeerd een deel van het bedrijf te verkopen, maar besluit nu dus toch alle aandelen van de hand te doen.

Groen licht

Het college van burgemeesters en wethouders gaf op 12 januari groen licht voor de verkoop, maar stelde wel voorwaarden aan onder meer de verkoopprijs.

Daarnaast moeten kopers een langetermijnperspectief bieden voor het bedrijf, en een visie hebben op de inperking van CO2-uitstoot en het behoud van banen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 17 mei melden.

Zo'n 16 procent van al het afval in Nederland wordt door het AEB verwerkt, waarmee het de grootste vuilverbrander is.