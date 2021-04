Atlete Hassan komt naar FBK Games voor snelle 10.000 meter richting Tokio

Sifan Hassan is op zondag 6 juni een van de blikvangers op de FBK Games in Hengelo. De Nederlandse atlete zal aan de start verschijnen van de 10.000 meter, de afstand waarop ze de regerend wereldkampioene is.

Hassan is in voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer, waar ze kan kiezen uit drie afstanden. Ze heeft zich gekwalificeerd voor de 1.500, 5.000 en 10.000 meter, maar zal één onderdeel nog moeten laten vallen.

Op de 1.500 meter is de 28-jarige atlete ook 's werelds beste, maar juist op dat onderdeel heeft ze weinig wedstrijdritme op kunnen doen. In Hengelo staat de 1.500 meter niet op het programma bij de vrouwen.

Haar doel voor de FBK Games is wel al duidelijk. "Ik wil daar een snelle 10.000 meter lopen. Hengelo heeft een traditie van snelle lange afstanden en dat past helemaal in mijn schema richting Tokio."

Afgelopen oktober snelde Hassan in Hengelo in de stromende regen naar 29.36,67, een Europees record en ruim veertig seconden sneller dan haar persoonlijk record waarmee ze in Doha de wereldtitel greep.