Schrijver Hafid Bouazza (51) overleden

Schrijver Hafid Bouazza is op 51-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn uitgever Querido. Volgens Querido kampte Bouazza al langer met een slechte gezondheid. Hij overleed in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam.

Bouazza werd geboren in Marokko en kwam toen hij zeven jaar oud was naar Nederland. Zijn bekendste boek Paravion gaat over drie generaties die wonen in een dorp in Marokko. Dorpsgenoten die geëmigreerd zijn naar Amsterdam sturen pakketten terug naar het Marokkaanse dorp.

Paravion werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs in 2004 en won de Gouden Uil, een Belgische literatuurprijs. In zijn werk, in essays en in opiniestukken toonde Bouazza zich regelmatig zeer kritisch op de islam.

Bouazza was ook open over zijn drank- en drugsgebruik. Hij kampte jarenlang met verslavingen.

De schrijver maakte zijn debuut in 1996 met de verhalenbundel De voeten van Abdullah. Daar kreeg hij de E. du Perronprijs voor. Zijn laatste roman Meriswin werd gepubliceerd in 2014. Volgens Querido was Bouazza op dit moment nog bezig met een roman.

Naast romans en verhalen vertaalde Bouazza ook Arabische, Frans en Engelse poëzie en schreef hij toneelstukken.