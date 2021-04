OM beklaagt zich bij NCTV over bemoeienis met strafzaken

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bemoeit zich met het Openbaar Ministerie als het gaat om individuele strafzaken, terwijl dat niet de taak is van de NCTV. Dat schrijft NRC na eigen onderzoek. Het OM heeft de NCTV daarop aangesproken, bevestigt een woordvoerder van het Landelijk Parket aan de NOS.

De NCTV drong onder meer aan op het strafrechtelijk vervolgen van voormalig directeur Söner Atasoy van het omstreden islamitische Haga Lyceum, schrijft NRC. Hij zou gesjoemeld hebben met geld, maar het OM vond het bedrag te klein om een zaak te starten. Desondanks bleef de NCTV bij het OM aandringen op vervolging.

Officieel is de NCTV een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Minister Grapperhaus is als bewindspersoon ook verantwoordelijk voor het OM, maar mag zich niet met bemoeien met het werk van het OM, tenzij hij een zogeheten aanwijzing geeft. Op die manier is dan ook duidelijk dat de minister zich direct met een zaak heeft beziggehouden.

Bronnen binnen de opsporingsdienst en hoogleraar staatsrecht Paul Bovend'Eert spreken tegenover de krant het vermoeden uit dat de NCTV zich als de lange arm van Grapperhaus gedraagt. Via de NCTV voert hij indirect druk uit op het OM. Bovend'Eert: "Dat is niet transparant, dat is sneaky opereren. Het zet de deur open voor politieke inmenging."

Turkije te vriend houden

NRC noemt meer voorbeelden waarbij de NCTV, die zegt onafhankelijk te opereren, vooral de politieke wensen van het ministerie zou uitvoeren. Drie keer per jaar verschijnt het Dreigingsbeeld van de NCTV, waarin informatie afkomstig van onder meer het OM, de AIVD en het ministerie van Buitenlandse Zaken verwerkt is. In het Dreigingsbeeld zou informatie uit politieke overwegingen gecensureerd worden.

Zo werd in 2016 een kritische zinsnede over Turkije weggehaald, om de vluchtelingendeal met Erdogan niet in gevaar te brengen. Analisten van de NCTV wilden in het rapport opnemen dat Turkije IS-strijders vrij Syrië in en uit liet reizen, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken vond die passage onwenselijk.

De NCTV ligt de laatste tijd onder vuur vanwege de werkwijze. NRC onthulde dat de NCTV burgers via nepaccounts op sociale media volgt en privacygevoelige informatie verzamelt. Daarvoor ontbreekt een wettelijke basis, zeggen deskundigen. De NCTV is opgericht om uitwisseling van informatie tussen overheidsinstanties over terreurdreiging te coördineren, De Tweede Kamer wilde opheldering over de NCTV.