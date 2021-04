Stemmen over motie van wantrouwen tegen hele kabinet • Minder dan helft toeslagouders compensatie

De fracties zijn nu aan het woord voor hun tweede termijn. Zij dienen verschillende moties in. Denk dient een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet in waar hoofdelijk, dus per individueel Kamerlid, over gestemd moet worden. Omdat het kabinet al is afgetreden, en toch nog bepaalde besluiten moet nemen over bijvoorbeeld de corona-crisis, zal deze motie waarschijnlijk geen praktische gevolgen hebben als hij wordt aangenomen.

PVV-leider Wilders herhaalt dat hij vindt dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. De SP dient een motie in over "een pauzeknop" voor gedupeerde ouders, zodat zij niet met deurwaarders te maken krijgen als zij nog geen geld hebben gekregen. Een SP-motie ondertekend door de hele Kamer vraagt het kabinet om een snellere en betere afhandeling van de toeslagenaffaire en eerlijke informatie daarover.

GroenLinks-leider Klaver leest de lange motie voor die hij samen met de PvdA indient over een nieuwe bestuurscultuur (zie eerder in dit liveblog). Ook de VVD dient een motie in over "een pauzeknop" voor gedupeerde ouders die onterecht nog geen geld hebben gekregen.

De motie van de SP: