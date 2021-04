Premier Rutte: niemand gaat politiek in om mensen dit aan te doen • Oppositie wantrouwend

"Het is echt verschrikkelijk", zegt premier Rutte over wat de ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire is overkomen. Verschillende Kamerleden vinden dat het lijkt of het kabinet de eigen fouten aan het toedekken is. Rutte zegt dat dat niet waar is. Het kabinet is bezig geweest met het oplossen van het probleem en met het praten met de ouders vanaf het moment dat de omvang duidelijk was, zegt Rutte. Hij wijst erop dat het kabinet precies vanwege de ernst van de situatie is afgetreden en excuses heeft aangeboden aan de getroffen gezinnen.

Verschillende oppositiepartijen vinden dat het er toch op lijkt of het kabinet een hele tijd met de eigen positie is bezig geweest in plaats van met de ouders.