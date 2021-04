Debat over notulen ministerraad • Onbegrip over houding VVD en D66

Volgens Klaver (GroenLinks) zijn we op een kruispunt in het debat beland. Hij wijst erop dat de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen heeft geconcludeerd dat de Kamer onvolledig en onjuist is geïnformeerd. "Daar moeten we dan toch achter blijven staan?"

Hij vindt dat de VVD op zoek is naar een klein gaatje om het kabinet toch nog te verdedigen. En dat is volgens hem schandelijk. "Dit was fout, onjuist en tienduizenden mensen zijn daar de dupe van."

Hermans hamert erop dat er inderdaad iets gruwelijk is mis gegaan. "Daar voel ik me verantwoordelijk voor, daar zeg ik 'sorry' voor." Ze is het met Klaver eens dat het natuurlijk over de slachtoffers gaat en wat hen is overkomen is "ongekend en verschrikkelijk". "Maar ik heb twee dingen uit elkaar willen trekken." Ze blijft erbij dat er niet bewust dingen zijn achtergehouden.