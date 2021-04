Debat over notulen ministerraad • deel oppositie zegt vertrouwen in kabinet op

Hermans (VVD) deelt niet de mening van de oppositie dat er sprake is van een doofpot. Volgens haar is er niet bewust informatie over de kinderopvangtoeslagen achter gehouden voor de Tweede Kamer. Volgens haar is er geen politieke grondslag geweest om dingen niet te delen. Ze vindt wel dat in brieven aan de Kamer dingen strakker en beter op een rijtje gezet hadden moeten worden.