Verwijlen schermt en scoort als Ajax-spits die de panna niet kan weerstaan

Olympische podcast - NOS

Stel je een volle Johan Cruijff Arena voor. Dusan Tadic is op weg naar het doel, klaar om de 1-0 te maken. Nog een tegenstander staat er tussen hem en de keeper in. De benen iets uit elkaar. Dus gaat de bal erdoorheen. Panna. Bam. Goal. Dat gevoel heeft Bas Verwijlen als hij in een schermwedstrijd op zijn favoriete manier scoort: met zijn degen op de voet van de tegenstander. Zo vertelt hij in de NOS Olympische podcast. Gouden olympische medaille Als je diep in Verwijlens hart kijkt, verovert hij komende zomer het liefst op die manier de gouden medaille in het schermtoernooi. Maar eigenlijk, als het erop aankomt, maakt het hem geen bal uit hoe hij wint, als hij maar wint. Verwijlen plaatste zich begin deze maand voor zijn vierde Spelen. En daarmee is hij een van de routiniers uit de olympische ploeg van chef de mission Pieter van den Hoogenband.

Verwijlen is 'al' 37 jaar oud. Dat betekent in de topsport tegenwoordig niet meer dat je passé bent. Federer speelt op zijn 39ste immers nog om de prijzen en ook Zlatan Ibrahimovic (39) verlengde onlangs zijn contract bij AC Milan. "Mooi rijtje", lacht de schermer. In de ogen van Verwijlen is schermen vergelijkbaar met racen in een auto met 200 kilometer per uur. Om op belangrijke momenten koelbloedig en snel de goede beslissingen te kunnen ­nemen, volgt hij al jaren een speciale neurologische training, waarbij hij met zijn ogen lampjes volgt en tegelijkertijd rekensommen oplost. Elke fractie van een seconde kan hem immers helpen op weg naar goud.