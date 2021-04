Denktank waarschuwt voor staat van democratie in Oost-Europese landen

Daarnaast staat de rechterlijke onafhankelijkheid in Polen onder druk, zegt Kees Sterk, bijzonder hoogleraar Europese rechtspleging. "Rechters die uitspraken doen die de regering niet zinnen, worden disciplinair of zelfs strafrechtelijk vervolgd. Dat kan in een rechtsstaat niet", zegt Sterk in het NOS Radio 1 Journaal. "Rechters moeten niet bang zijn dat als zij een beslissing nemen, ze zelf voor het strafbankje komen te staan."

Als voorbeeld hiervan noemen de onderzoekers de benarde positie van vrije media in Polen. Recentelijk werd een groot Pools mediabedrijf overgenomen door staatsoliegigant PKN Orlen. Orlen verwierf hiermee in een keer ongeveer twintig regionale kranten en 500 nieuwssites. Tegelijkertijd is de Poolse staat de grootste aandeelhouder van het oliebedrijf. De Hongaarse partij Fidesz van president Orbán gebruikte eerder ook die tactiek.

De denktank spreekt van een "ongeëvenaarde democratische achteruitgang" in het afgelopen decennium. In Hongarije gaat het om de grootste neergang van de democratie in de afgelopen zeventien jaar, toen de denktank begon met monitoren. Volgens de onderzoekers kunnen beide landen geen volwaardige democratieën meer genoemd worden.

De democratie takelt in veel Oost-Europese landen steeds verder af. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse denktank Freedom House in een nieuw rapport . Vooral Polen en Hongarije zitten in een neerwaartse spiraal. Dat komt volgens het invloedrijke onderzoekscollectief onder meer omdat de rechtsstaat steeds verder wordt uitgehold.

In het rapport van Freedom House zijn 29 landen in Centraal- en Oost-Europa onder de loep genomen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar hoe vrij landen zijn wat betreft de stembusgang en vrijheid van meningsuiting van burgers. Ook is geanalyseerd in hoeverre er politieke pluriformiteit mogelijk is. Zo kijken onderzoekers onder meer of er een vrije oppositie is of dat deze wordt tegengewerkt.

De denktank maakt gebruik van vijf schalen. Polen scoort daarop iets beter dan Hongarije, maar de achteruitgang van de democratie is daar de afgelopen vijf jaar harder gegaan dan in Hongarije. In Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië gaat het volgens de onderzoekers wel goed.