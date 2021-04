Aan de hand van veteraan Paul speelt Phoenix Suns na elf jaar weer play-offs

Voor het eerst sinds 2010 heeft Phoenix Suns zich verzekerd van deelname aan de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De nummer twee uit de Western Conference versloeg Los Angeles Clippers met 109-101.

Jarenlang waren de Suns terug te vinden in de onderste regionen van de NBA. In 2019 won de ploeg slechts negentien wedstrijden, tegenover 63 nederlagen.

Aan de hand van veteraan Chris Paul is Phoenix echter verrezen uit de as. Ook woensdagavond was de 35-jarige point-guard weer goed voor 28 punten, tegen de club die hij tussen 2011 en 2017 zes seizoenen diende.

Paul is inmiddels bezig aan zijn zestiende seizoen in de NBA en werd in de slotfase van het duel bejubeld door de aanwezige toeschouwers die 'MVP, MVP' riepen, in de hoop daarmee hun held uitgeroepen te laten worden tot meest waardevolle speler.

Recordaantal punten Utah Jazz

Ook voor Utah Jazz was het een bijzondere avond. De ploeg was met 154-105 veel te sterk voor Sacramento Kings. Nooit eerder wist de club, die koploper is in de Western Conference, zoveel punten te maken. Liefst acht spelers eindigden in de dubbele cijfers.