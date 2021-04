Badr Hari keert in juli terug in de ring, Glory hoopt op publiek in Ahoy

Badr Hari keert op 17 juli terug in de ring. Het zwaargewicht neemt het dan op tegen de Poolse kickbokser Arkadiusz Wrzosek, tijdens het evenement Glory 78 in Rotterdam Ahoy.

Vechtsportbond Glory onderzoekt de mogelijkheden om ook weer wat publiek toe te laten tijdens het gala komende zomer.

Hari verloor in december van Benny Adegbuyi, waardoor hij wereldkampioen Rico Verhoeven voorlopig nog niet mag uitdagen in een titelgevecht. De 36-jarige Hari is nog wel de nummer drie op de ranglijst van de kickboksbond.

Badr Hari druipt af na zijn nederlaag tegen Benjamin Adegbuyi in december: