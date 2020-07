AC Milan en Atalanta behouden langdurig ongeslagen status

Aan de langdurig ongeslagen status van AC Milan en Atalanta in de Serie A is nog geen einde gekomen. Na de 1-1 in San Siro is Milan nu tien duels zonder nederlaag en Atalanta zelfs zestien.

Milan kwam na een kwartier op 1-0 door Hakan Calhanoglu, die uit een lastige hoek een vrije trap in de verre hoek krulde. Een doelpunt dat wat deed denken aan die van Lasse Schöne namens Ajax in Madrid, vorig jaar in de Champions League.