Spaanse komiek 'El Risitas', beroemd om meme met hysterische lach, overleden

In de bekendste bewerking lacht Joya z'n weinige tanden bloot om de Macbook Pro die Apple in 2015 presenteerde, zonder usb-poorten.

In 2015 groeide Joya uit tot een fenomeen vanwege een interview uit 2002 op de Spaanse televisie. Een Egyptische zender plakte zijn eigen verzonnen ondertitels onder een fragment om president Sisi belachelijk te maken. Dat fragment ging viraal. De Britse krant The Guardian omschreef zijn lach als die van "een dolfijn die een pakje per dag rookt".

Juan Joya Borja, een Spaanse komiek die wereldwijde internetfaam bereikte door een interview waarin hij met een hysterische lach een anekdote vertelt, is op 65-jarige leeftijd overleden. De komiek met de bijnaam El Risitas (de giechel) lag sinds september in het ziekenhuis in Sevilla, waar een been werd afgezet vanwege hart- en vaatziekten.

Andere video's gingen bijvoorbeeld over Joya die een aanhanger van de flat earth-theorie ontmoet, over de uitslagenavond van het brexit-referendum, of over de aankoop van een nieuwe videokaart voor een computer.

Het oorspronkelijke fragment komt uit het programma Ratones Coloraos. Daarin vertelt hij aan presentator Jesús Quintero over de tijd dat hij als jongeman in een restaurant werkte in het Zuid-Spaanse plaatsje Chipiona. Hij kreeg de opdracht om 's nachts de paëllapannen schoon te spoelen in de zee.

Toen hij 's ochtends terugkwam, was de eb overgaan in vloed, en waren de pannen niet alleen schoon- maar ook weggespoeld. Tot hilariteit van Quintero en vooral zichzelf vertelt El Risitas hoe hij de kok moest vertellen dat hij nog maar één van de twintig pannen terug had kunnen vinden.

Bekijk hieronder het originele verhaal met Engelse ondertiteling: