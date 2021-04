Zorgautoriteit: druk op zorg verder toegenomen • Versoepelingen Frankrijk aangekondigd

Het RIVM begrijpt niet waarop Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zich baseerde, toen hij gisteravond bij het RTL-programma Beau zei dat de avondklok nauwelijks effect heeft gehad. "De berekening was dat het 10 procent zou verminderen. Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect", zei Kuipers. Hij zei ook dat er geen keus was. Begin januari werd duidelijk dat de besmettelijker Britse variant in Nederland was opgedoken. "We moesten iets doen", zei hij.

Het RIVM weet niet hoe Kuipers bij deze vaststelling komt. Die 10 procent was de verwachting voor de invoering van twee maatregelen samen, zegt een woordvoerder. Dat waren de avondklok en de maatregel dat een huishouden maar één bezoeker tegelijkertijd mocht ontvangen. Het RIVM kijkt of het mogelijk is om het effect van alleen de avondklok op de ontwikkeling van de besmettingscijfers uit te rekenen.

Het OMT denkt dat een avondklok een flink effect heeft. Waar is dat op gebaseerd?