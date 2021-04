Opnieuw recordaantal besmettingen in India • CoronaMelder-app werkt zeker twee dagen niet

India heeft opnieuw een recordaantal nieuwe besmettingen gemeld: 379.257. Het aantal coronadoden in de afgelopen 24 uur bedroeg 3645, zegt het ministerie van Volksgezondheid. In werkelijkheid zijn de cijfers hoger, omdat niet alle coronabesmettingen en coronadoden worden geregistreerd, zeggen deskundigen.

India is met meer dan 1,3 miljard inwoners het land met het hoogste aantal inwoners, op China na. Het is de zevende keer in acht dagen tijd dat India het 'wereldrecord' van het aantal besmettingen op één dag verbreekt. In de ziekenhuizen is een tekort aan bedden, zuurstof en geneesmiddelen.

De regering wil vanaf zaterdag alle inwoners van 18 jaar en ouder vaccineren. Inwoners kunnen zich aanmelden met een app, maar die crashte, vermoedelijk omdat hij de stroom aan aanmeldingen niet aankon. Toen hij weer in de lucht was, kon er geen afspraak worden gemaakt. Bijna 10 procent van de inwoners heeft de eerste injectie gehad, slechts 1,5 procent is volledig gevaccineerd.

Waarom zijn de coronacijfers in India nu zo hoog? En waarom wordt er gevochten om zuurstof? In de podcast Lang verhaal kort legt NOS op 3 het je in vijf minuten uit.