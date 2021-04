Einde avondklok gevierd met vuurwerk • CoronaMelder-app werkt zeker twee dagen niet

De CoronaMelder-app stuurt vanaf vandaag zeker twee dagen geen waarschuwingen over contacten met besmette andere gebruikers. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid besloten omdat er privacyproblemen zijn, zegt hij in een verklaring.

De meldingen worden stopgezet, omdat codes die aan gebruikers worden gekoppeld op Android-telefoons korte tijd in een logboek worden opgeslagen. Daar kunnen voorgeïnstalleerde apps ook bij. Veel smartphonefabrikanten - denk aan Samsung of Huawei - leveren die apps vaak mee bij de verkoop van telefoons. In theorie kunnen de codes vervolgens worden gekoppeld aan personen en zou een partij hier misbruik van kunnen maken.

Minister De Jonge besluit meldingen CoronaMelder tijdelijk te stoppen