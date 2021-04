Privacywaakhond legt Enschede boete op van 600.000 euro vanwege wifitracking

De Autoriteit Persoonsgegevens legt de gemeente Enschede een boete van 600.000 euro vanwege wifitracking. Volgens de toezichthouder was hierbij de privacy van burgers niet goed gewaarborgd. Het is voor het eerst dat een overheidsinstelling een boete opgelegd krijgt van de AP.

Enschede begon in 2017 via sensoren de drukte in de binnenstad te meten. Hiervoor werd een bedrijf ingehuurd dat hierbij gebruikmaakte van wifi-signalen. Iedere telefoon werd apart geregistreerd met een unieke code; door te tellen hoeveel telefoons er zijn, weet je vervolgens hoe druk het is.

De boete gaat over de periode mei 2018 (toen werd de AVG van kracht) tot en met mei 2020, sindsdien is de gemeente ermee gestopt.

'Je kon mensen volgen'

Maar wanneer over een langere periode wordt bijgehouden welke telefoon langs een meetkasje komt, verandert dit tellen in het volgen van mensen, oordeelt de waakhond. De Autoriteit Persoonsgegevens noemt de praktijk heel kwalijk.

Vicevoorzitter Monique Verdier: "Met die data kon je mensen volgen door de binnenstad van Enschede. Op een rustig moment zie je precies wie bij welke code hoort." Ook zijn er dan patronen in te zien, zegt Verdier. Wie 's ochtends elke keer ergens om acht uur weggaat en vijf uur 's middags vertrekt, werkt daar waarschijnlijk.

Geen aanwijzingen voor datamisbruik

De waakhond heeft geen aanwijzingen dat er van de data misbruik is gemaakt, desalniettemin spreekt men van een "ernstige overtreding". De boete is voor de gemeente en niet voor het bedrijf dat de opdracht uitvoert, omdat Enschede in dit geval uiteindelijk verantwoordelijk is.

De gemeente heeft bezwaar aangetekend. Enschede heeft inhoudelijk nog niet gereageerd.