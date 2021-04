Barcelona en Koeman kunnen vandaag de macht grijpen in Spanje

Barcelona zal donderdagavond bij winst in de thuiswedstrijd tegen Granada de koppositie in La Liga overnemen van Atlético Madrid. Een beter moment, met na vanavond nog vijf competitiewedstrijden te gaan, kan trainer Ronald Koeman zich eigenlijk niet wensen.

"Het is onverwacht dat we om de titel meestrijden", bekende Koeman woensdag op een persconferentie. "Het is überhaupt geweldig dat we dit hebben weten te bereiken. Maar, ik zie dat de spelers nu niet denken dat ze de klus geklaard hebben. Het is nu vooral belangrijk dat we van Granada winnen."

Verbazingwekkend

De woorden van Koeman waren goed gekozen. Het is ook verbazingwekkend dat Barcelona nog in de race is, aangezien de club ruim twee maanden geleden nog tien punten achterstand had op koploper Atlético en er een zweem van negativiteit rond de club hing.

Barcelona werd door Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League, Lionel Messi leek aan een 'verplicht nummer' bezig te zijn en er waren de voortdurende, financiële problemen bij de club.