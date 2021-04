Biden optimistisch over VS in eerste toespraak voor Congres

De Amerikaanse president Biden heeft een optimistische toon aangeslagen in zijn eerste speech voor het Congres. In de toespraak van ruim een uur voor leden van zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat zette Biden, die morgen honderd dagen president is, zijn plannen voor onder meer infrastructuur, banen, gezinnen, wapenwetten, immigratie en technologische innovatie uiteen.

Bidens speech in de zaal van het Huis van Afgevaardigden, waarin vanwege coronamaatregelen plek was voor slechts zo'n 200 aanwezigen, begon met een historisch moment. Voor het eerst zaten er twee vrouwen achter een president bij een toespraak voor het Congres: vicepresident Kamala Harris en voorzitter van het Huis Nancy Pelosi. Biden stipte dat gegeven direct aan door te zeggen dat het hiervoor "de hoogste tijd" was.

'Amerika is weer in beweging'

Vervolgens sprak hij over het "land in crisis" dat hij naar eigen zeggen in januari erfde, doelend op onder meer de coronapandemie en de onrust na de Capitoolbestorming op 6 januari.

Maar nu is Amerika volgens hem weer "in beweging". Daar heeft het coronasteunpakket van 1900 miljard dollar een belangrijke rol in gespeeld, zei hij. Hij noemde de vaccinatiecampagne een van de grootste logistieke successen in de geschiedenis van het land.

Inmiddels liggen er tal van mogelijkheden om "tegenslag in kracht" om te zetten. Biden is naar eigen zeggen optimistischer dan ooit over de VS. Zo pleit hij voor mega-investeringen van meer dan duizenden miljarden dollars in duurzaamheid, infrastructuur en technologie. Dat leidt volgens hem tot banen en houdt de VS leidend op het wereldtoneel.

"We zullen de komende tien jaar meer technologische veranderingen zien dan in de afgelopen vijftig jaar. Zo snel gaat het en we blijven achter bij de rest van de wereld", zei Biden, om daarbij te benadrukken niet op zoek te zijn naar conflicten met landen als China en Rusland.

Applaus van Democraten, Republikeinen stoïcijns

Verder sprak hij over zijn plannen voor een hoger minimumloon en "redelijkere" wapenwetten, bijvoorbeeld door zware vuurwapens minder makkelijk verkrijgbaar te maken. "Want een hert draagt geen kogelvrij vest."

Ook wil de president vele honderden miljarden vrijmaken voor toegankelijker onderwijs, belastingverlagingen voor armere gezinnen en een toegankelijkere gezondheidszorg. "Want gezondheidszorg moet een recht zijn in Amerika, geen privilege", aldus Biden. De plannen moeten betaald worden via onder meer hogere belastingen voor de allerrijksten en grote bedrijven.

Het waren voorstellen waarvoor hij luid applaus kreeg van de aanwezige Democraten, terwijl Republikeinse leiders als Mitch McConnell stoïcijns voor zich uitkeken.

Handreiking

De president deed wel een handreiking naar de Republikeinen. Zo stelde hij voor te stoppen met de "oorlog over immigratie" en pleitte hij voor wetgeving voor de zogenoemde dreamers, de 650.000 migranten die als kinderen van illegale migranten naar de Verenigde Staten kwamen. "En als jullie mijn plannen niet leuk vinden, laten we dan aannemen waar we het wel over eens zijn", zei hij.

Biden stipte ook aan dat plannen voor banen en infrastructuur van oudsher vaak worden gesteund door politici van beide partijen. "Dus laten we aan de slag gaan. Ik wil mijn plannen eerst voorleggen aan het Congres, voordat we hier diepgaande discussies over gaan voeren. En ik sta open voor ideeën", om daar wel meteen een waarschuwing bij af te geven: "De wereld wacht niet op ons. We kunnen niet elkaar blijven bevechten en de rest van de wereld vergeten."