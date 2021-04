Vier doden in zorgcentrum gehandicapten Potsdam, 'aanzienlijk geweld' gebruikt

In een zorgcentrum voor gehandicapten in de Duitse stad Potsdam bij Berlijn, zijn vier lichamen aangetroffen. Een vijfde persoon werd zwaargewond afgevoerd naar een ziekenhuis.

De slachtoffers vertoonden volgens de politie tekenen van "aanzienlijk geweld". Volgens de Duitse krant Bild is ter plaatse een mes gevonden dat mogelijk als wapen is gebruikt.

De lichamen werden in vier verschillende kamers gevonden. Kort na de vondst werd een 51-jarige vrouw aangehouden. Zij zou een medewerker van het zorgcentrum zijn. Het is onduidelijk of zij op de afdeling werkte waar de doden zijn gevonden. De slachtoffers zijn bewoners van het Thusnelda-von-Saldern-Haus, schrijft de krant Potsdamer Neueste Nachrichten

In het zorgcentrum wonen volwassenen met aangeboren lichamelijke en meervoudige beperkingen. De kliniek maakt deel uit van de grotere zorgkoepel Oberlinhaus, waar zo'n 2000 mensen werken.