PSG wint Franse beker na spijkerharde finale, maar verliest Mbappé

Paris Saint-Germain heeft voor dertiende keer de Coupe de France gewonnen. In een spijkerharde finale, de eerste voetbalwedstrijd in Frankrijk sinds de coronapauze, werd AS Saint-Étienne onder toeziend oog van president Emmanuel Macron met 1-0 verslagen. Het was een opmerkelijk gezicht: het immense Stade de France gevuld met slechts plukjes supporters. In Frankrijk zijn er vanwege de uitbraak van het coronavirus momenteel maximaal 5.000 fans welkom bij wedstrijden. De aanwezigen zagen dat Mitchel Bakker, die in aanloop naar de bekerfinale al veel minuten maakte in oefenduels, een basisplaats had bij PSG. De 20-jarige linksachter kwam vorig jaar over van Jong Ajax. Heet avondje met zorgen om Mbappé Het was het eerste duel in vijf maanden en het werd meteen een heet avondje. In de eerste helft deelde de scheidsrechter aan allebei de ploegen vier gele kaarten uit. Loïc Perrin van Saint-Étienne kreeg een rode. De aanvoerder moest eraf na een vliegende tackle op de benen van Kylian Mbappé. De sterspeler van PSG blesseerde zich daarbij en ging even later in tranen van het veld. Toen stond zijn elftal al met 1-0 voor, dankzij een benutte rebound van Neymar.

Na rust was het wachten op de genadeklap, maar de tien van Saint-Étienne, de nummer 17 van de competitie, bleven verrassend lang op de been. Dat was met name te danken aan Jessy Moulin, die een puike partij keepte. Het bleef 1-0 en Saint-Étienne wist er zelfs een slotoffensief uit te persen, waardoor het nog even spannend was. Maar dicht bij de gelijkmaker is het tiental niet geweest. PSG maakt nog kans op twee prijzen Voor PSG zit het seizoen er na deze bekerfinale nog niet op. De Parijzenaren spelen op 31 juli ook nog tegen het Olympique Lyonnais van Memphis Depay om de winst van het andere Franse bekertoernooi: de Coupe de la Ligue. In augustus probeert PSG de Champions League te winnen. In de kwartfinale, die over één duel wordt beslist, is Atalanta Bergamo de tegenstander. Het is voor trainer Thomas Tuchel te hopen dat hij dan weer een beroep kan doen op Mbappé.