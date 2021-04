NOC*NSF hoopt dat ook coaches nog gevaccineerd kunnen worden voor Spelen

"Nu zitten we bijvoorbeeld in de situatie dat de voetbalsters zijn gevaccineerd, maar coach Sarina Wiegman niet. Als zij besmet zou raken, heeft dat consequenties voor het hele team. Daarom zou het heel fijn zijn als er bepaalde afspraken over gemaakt kunnen worden."

NOC*NSF heeft wel goede hoop dat olympische coaches nog een prik gaan krijgen. Van Zanen benadrukte ook dat de olympische sporters dankbaar zijn dat ze gevaccineerd kunnen worden. "Ze maken zich eigenlijk een beetje zorgen dat ze anderen tekort doen. Die bescheidenheid vind ik wel mooi. Het geeft nu al een enorme rust in de voorbereiding, maar ze voelen zich er toch een beetje ongemakkelijk bij. Gelukkig gaat dit niet ten koste van wie dan ook."

Elke dag testen

Woensdag maakte de Japanse regering bekend alle olympische sporters dagelijks te willen gaan testen tijdens de Spelen, ook als ze gevaccineerd zijn.

Bovendien heerst er in het gastland veel onvrede over het doorgaan van het evenement. In Japan lopen de besmettingscijfers op, waardoor er nog meer strikte maatregelen werden afgekondigd. Over het toelaten van Japanse toeschouwers wordt pas later een besluit genomen.