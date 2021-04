Meldingen CoronaMelder tijdelijk gestopt vanwege zorgen over privacy

De CoronaMelder-app stuurt vanaf vandaag zeker twee dagen geen waarschuwingen over Nederlandse besmette gebruikers naar andere gebruikers van CoronaMelder vanwege privacyproblemen. Hiertoe heeft demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) vandaag besloten, schrijft het ministerie van VWS in een verklaring.

De meldingen worden stopgezet, omdat de codes die aan gebruikers worden gekoppeld op Android-telefoons kortstondig in een logboek worden opgeslagen. Dit is in die periode ook toegankelijk voor voorgeïnstalleerde apps.

Veel smartphonefabrikanten - denk aan Samsung of Huawei - leveren die apps vaak mee bij de verkoop van telefoons. In theorie kunnen de codes vervolgens worden gekoppeld aan personen en zou een partij hier misbruik van kunnen maken. Een woordvoerder van Google benadrukte eerder vanavond dat het "extreem onwaarschijnlijk" is dat er misbruik van is gemaakt, al kon men het ook niet uitsluiten.

Google heeft het probleem verholpen

Het besluit om voorlopig geen meldingen te sturen via de app komt nadat Google vandaag aangegeven heeft het probleem te hebben verholpen. "Om hier zeker van te zijn worden de komende 48 uur geen codes van Nederlandse gebruikers van CoronaMelder die zich besmet hebben gemeld gedeeld met andere gebruikers van CoronaMelder. Deze tijd wordt gebruikt om te onderzoeken of Google het lek daadwerkelijk heeft gedicht", aldus het ministerie.

Gebruikers van de app ontvangen weer meldingen zodra het probleem definitief is opgelost.