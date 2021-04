PSG geeft het weg, City neemt voorschot op eerste Europese finale in 51 jaar

Riyad Mahrez viert zijn 1-2 - Pro Shots

In een wervelend duel in Parijs heeft Manchester City de eerste stap gezet richting de finale van de Champions League. De Engelsen troffen een sterk Paris Saint-Germain, met de jonge Nederlander Mitchel Bakker (20) in de basis, maar ze wisten het duel na rust te kantelen: 1-2. De return in Manchester is op 4 mei. In de andere halve finale speelden Real Madrid en Chelsea dinsdag gelijk (1-1). In het Parc des Princes was de eerste kans voor de thuisclub. Neymar schoot in de handen van City-doelman Ederson. En aan de andere kant kwam Kevin De Bruyne een schoenmaat tekort om gevaarlijk te worden. Het was duidelijk; de eerste minuten waren een voorbode voor een levendige wedstrijd.

Mitchel Bakker kijkt toe hoe Kevin De Bruyne de bal verspeelt - ANP

Na een klein kwartier nam de Franse landskampioen de overhand. Er was een tweede schietkans voor Neymar en ook dit keer stond Ederson op de goede plek, maar de mandekking die PSG-ster Kylian Mbappé kreeg - er cirkelden continu drie City-verdedigers om hem heen - bood PSG perspectief. Onder anderen Angel Di María profiteerde, die maar eens uithaalde. Zijn eerste wapenfeit belandde via een City-rug over de achterlijn, maar zijn tweede wapenfeit uit de daaropvolgende hoekschop leverde de openingstreffer op. De Argentijn krulde de bal perfect op het hoofd van aanvoerder Marquinhos. Bakker (20) in de basis De in Purmerend geboren Bakker, die van trainer Maurico Pochettino een kans kreeg als linksback, maakte in dat eerste half uur nagenoeg geen fout, of het moet zijn dat hij zijn man Riyad Mahrez een kansje gaf na twintig minuten; uit een lastige hoek kreeg de Algerijn zijn voet eerder tegen de bal, maar PSG-doelman Keylor Navas pareerde bij de eerste paal. Niet veel later ging Navas flink in de fout; een pass op een ploegmaat was veel te zacht en Phil Foden onderschepte. Het leidde tot gevaar voor het Parijse doel, maar door een acrobatische trap van Leandro Paredes, waar Louis van Gaal nog een puntje aan kan zuigen, bleef het bij 1-0.

Bakker in duel met City-aanvaller Mahrez - ANP

Er kwam daarop zowaar een schietkans voor Bakker, die een paar keer stiekem mee naar voren sloop in de eerste helft, maar zijn schot werd geblokt. De beste kans voor City was voor Foden, maar zijn schot door het midden in de 41ste minuut belandde slechts op de vuisten van Navas. City kantelt duel Na rust was de overhand duidelijk voor City. Onder leiding van aanvoerder De Bruyne werd de lijstaanvoerder in de Premier League steeds dreigender, aanvankelijk nog zonder grote kansen. Aan PSG-zijde bleef Di María imponeren met handige acties en mooie passes. En ook Neymar bleef opvallen, maar dat had meer met zijn acteerambities te maken. Op het moment dat de neutrale kijker even een adempauze kreeg - het spel golfde continu in hoog tempo op en neer - was daar plots de 1-1. Een lepe voorzet van De Bruyne achter de Franse defensie werd door iedereen gemist en ook door doelman Navas. Zeven minuten later stond het wonderwel 1-2. Uit een vrije trap op een gevaarlijke plek, terwijl iedereen een schot van De Bruyne verwachtte, schoot Mahrez de bal handig door de muur.

Vreugde bij Manchester City na de 2-1 van Riyad Mahrez - Reuters