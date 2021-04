Europees Parlement stemt over coronacertificaat om straks vrij te reizen

Het Europees Parlement buigt zich ook morgen nog over een digitale reispas, waarmee deze zomer ondanks de pandemie vrij gereisd kan worden in Europa. De pas, het EU Covid-19-certificaat, krijgt de vorm van een QR-code die straks moet kunnen worden afgelezen door alle EU-landen.

Met deze QR-code kan de reiziger aantonen ofwel gevaccineerd te zijn, ofwel negatief getest, of al resistent na een recente besmetting. Omdat het niet alleen gaat om al of niet gevaccineerd te zijn, is in Brussel besloten nadrukkelijk niet te spreken van een vaccinatiepaspoort.

Het overgrote deel van het Europees Parlement vindt dat het certificaat er moet komen. "Ik denk dat we hiermee echt mensen de mogelijkheid bieden om straks vrijer te bewegen en tegelijkertijd ons te helpen om het virus in te dammen", zegt Sophie in 't Veld, Europarlementariër voor D66.

Meningen verschillen

Partijen als JA21 en de SGP zijn minder positief en stemmen tegen het certificaat. "Er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of geen vaccin hebben gehad. Die wel of niet de ziekte hebben gehad en mensen die positief of negatief getest zijn. Dat is discriminatie. Dat is nooit gebeurd en dat willen we ook niet in Europa", zegt Rob Rooken, Europarlementariër van JA21.

Dit standpunt valt verkeerd bij Jeroen Lenaers, CDA-Europarlementariër: "Ik moet hier eerlijk gezegd heel hard om lachen. Ik vind dat zo'n bullshit", zegt hij. "Dit zijn hypocriete mensen, juist omdat ons voorstel het vrije verkeer in Europa gaat waarborgen."

Na een jaar weer weg

Het Europees Parlement wil dat het certificaat na een jaar weer verdwijnt, tenzij blijkt dat tegen die tijd het coronavirus nog altijd niet onder controle is. Ook ligt er een voorstel om de PCR-testen gratis te maken en als dat niet lukt op zijn minst een maximum te stellen aan de prijs voor test. Maar de Europese Commissie heeft gezegd weinig ruimte te zien voor deze voorstellen omdat de prijsstelling een kwestie is van de vrije markt.

De komende week gaan de EU-landen, de Europese Commissie en het Europarlement met elkaar om de tafel over het certificaat. Het doel is dat er in juni breed geëxperimenteerd wordt met de QR-code en dat per juli alle lidstaten zo'n certificaat beschikbaar hebben.