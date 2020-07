53 uur darten was vergeefs: wereldrecord toch niet voor duo uit Assen

Het wereldrecord darten komt toch niet in handen van twee mannen uit Assen. Eind oktober vorig jaar zetten Frank Posthumus en Wyan Alders met 53 uur darten een wereldrecord neer, dachten ze. Een vijf jaar oud record van bijna 51 uur onafgebroken pijlen gooien verdween zonder problemen in de prullenbak van een café in Assen.

Maar naar nu blijkt was er een paar maanden voor de Assense vuurproef al een nieuw record gevestigd. Twee Britten bleken in juli 2019 58 uur lang gedart te hebben, maar dat record was nog niet verwerkt bij Guinness World Records en dus wisten de Assenaren er niets van. Na hun recordpoging kwamen ze er per toeval achter, zo vertellen ze vandaag bij RTV Drenthe. En dus staan niet hún namen in het boek, maar eisen twee Britten de eervolle vermelding op.

"Dit maakt ons boos, want jullie wisten waarschijnlijk al lang dat wij een poging deden die voor niks zou zijn. Jullie hadden al drie maanden bewijs in handen van de andere recordpoging", hebben de darters aan de uitgever van het boek geschreven.

Bewust frustreren

In de ogen van Posthumus en Alders frustreerde de redactie van Guinness World Records de recordpoging bewust om het record in Britse handen te houden, aangezien de Britten darten opeisen als een Britse sport. De darters zeggen dat een nieuw aangemeld record normaal gesproken binnen drie maanden verwerkt is, dus dan had het Britse record uit juli eind oktober wel bekend moeten zijn.

Guinness World Records verwerpt de aantijgingen van de darters. Ze zeggen dat ze in oktober ook niet op de hoogte waren van de recordpoging van de Britten in juli 2019. "We hebben niet de capaciteit om elk record dat iedereen heeft aangevraagd, continu individueel te monitoren", aldus de uitgever.

De Drenten zeggen dat ze zich erbij neerleggen dat hun record niet in het boek wordt geplaatst. "We gunnen de Britten het record, maar de werkwijze van Guinness World Records steekt ons. Dat neemt niet weg dat niemand de trots zal wegspoelen die wij hadden toen we het record verbraken, precies uitgevoerd volgens de opgestelde spelregels van Guinness World Records", zegt het duo bij RTV Drenthe.