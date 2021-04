Astronaut Michael Collins (90), die in de Apollo 11 achterbleef, overleden

De Amerikaanse NASA-astronaut Michael Collins is op 90-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Collins maakte, samen met Neil Armstrong en Buzz Aldrin, in 1969 deel uit van de beroemde Apollo 11-missie die de eerste mensen op de maan zette.

Collins werd ook wel de 'vergeten astronaut' genoemd. Terwijl zijn collega's op het maanoppervlak mochten wandelen, bleef Collins achter om het ruimtevaartuig te besturen. Eerder was hij lid van de Gemini-10-missie van NASA en maakte hij een aantal ruimtewandelingen.

Collins zei dat hij niet jaloers of eenzaam was terwijl zijn collega's de maan verkenden. "Nee. Ik was onder de indruk van de prachtige aarde en ik was heel blij om te zijn waar ik was. Ik genoot van de koffie, muziek, het hele ruimtevaartuig voor mij alleen."

Ruimtevaartorganisatie NASA plaatste kort na het bekendmaken van zijn overlijden een video ter nagedachtenis van Collins online: